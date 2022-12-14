В Казахстане арестован майор, отвечавший за правительственную связь Путина с регионами, но сбежавший от мобилизации

На родине майор Михаил Жилин отвечал за правительственную связь Путина с регионами, имел доступ к гостайне, поэтому ему был запрещен выезд.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Центр стратегических коммуникаций.

Как отмечается, в начале декабря 36-летний Михаил Жилин был задержан при попытке улететь из Казахстана в Армению. В настоящее время он находится в изоляторе Астаны.

В России его объявили в международный розыск по статьям о дезертирстве и незаконном пересечении границы — он сбежал в Казахстан лесами в обход КПП. В Казахстане экс-сотрудник ФСО пытался получить статус беженца, но ему отказали.

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