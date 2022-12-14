Украина получит французскую систему ПВО Mamba (SAMP-T), - Challenges

Франция и Италия предоставят Украине систему ПВО Mamba (SAMP-T).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Challenges.

"Последние трудности, которые мешали доставить Киеву ЗРК SAMP/T Mamba, похоже, решены", - пишет издание.

"Франция и Италия предоставят Украине запрашиваемые средства противовоздушной обороны... Это очень серьезная просьба президента Зеленского, и итальянцы подтвердили, что готовы его удовлетворить. Так что мы можем удовлетворить их потребности", - отметил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

По информации издания, Франция сразу положительно отреагировала на возможность поставки этих систем. Однако вопрос до сих пор обсуждался с Италией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Западные танки могут помочь Украине так же, как Франции во Вторую мировую, - Кулеба