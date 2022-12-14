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Украина получит французскую систему ПВО Mamba (SAMP-T), - Challenges

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Украина получит французскую систему ПВО Mamba (SAMP-T), - Challenges
Франция и Италия предоставят Украине систему ПВО Mamba (SAMP-T).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Challenges.

"Последние трудности, которые мешали доставить Киеву ЗРК SAMP/T Mamba, похоже, решены", - пишет издание.

"Франция и Италия предоставят Украине запрашиваемые средства противовоздушной обороны... Это очень серьезная просьба президента Зеленского, и итальянцы подтвердили, что готовы его удовлетворить. Так что мы можем удовлетворить их потребности", - отметил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

По информации издания, Франция сразу положительно отреагировала на возможность поставки этих систем. Однако вопрос до сих пор обсуждался с Италией.

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  • krot_lub
    Іриски, Мамби, Патріоти, С-300 та інші ППО і ПРО. Дякуємо союзникам і справжнім друзям.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Порошенко мав нормальну ракетну прораму, яку фінансував у повному об'ємі. Він робив ставку на власні ракети, стосовно яких не діяли б жодні обмеження ні стосовно дальності, ні стосовно бойового навантаження. До речі, "Нептун", яким "мацкву" потопили був створений за президентствп Порошенка. Йио зелений наступник програму ракетобудування згорнув.
  • GoodWin
    при Порошенко по нам шахедами та ракетами не фігачили і нам норм було
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