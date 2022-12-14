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Праздничное перемирие не стоит в повестке дня, - Песков

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Праздничное перемирие не стоит в повестке дня, - Песков
Кремль заявляет, что не получал от Киева никаких предложений по прекращению боевых действий в Украине на время предстоящих праздников, и прекращение огня не стоит в повестке Москвы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Нет, никаких предложений ни от кого не поступало, и ни одна тема такого рода не стоит в повестке дня", – сказал спикер российского диктатора Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, остановит ли Россия военные действия на Новый год или Рождество.

Песков также сказал, что "первоочередная задача – защитить людей в "ЛНР" и "ДНР".

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Топ комментарии

  • Владимир Сухов e5dee246
    Це добре ! а то дозволь Бубочці Богу молитися, то віні лоба розб'є.
  • Qq Qqq f1a4586b
    Путіних тобі тачку а не переміріє.
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