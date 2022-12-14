Европарламент наградил украинцев премией Сахарова. ВИДЕО

Европарламент наградил украинцев и президента Украины Владимира Зеленского премией имени Сахарова. Во время своей речи лидер страны напомнил о преступлениях России в Мариуполе и призвал почтить память всех погибших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию вручения премии Сахарова.

"Премию получает храбрый украинский народ, представленный президентом страны, избранными лидерами и гражданским обществом", - заявили во время трансляции.

От имени украинского народа премию получили парамедик Юлия Паевская, руководитель Центра общественных свобод Александра Матвийчук, городской голова Мелитополя Иван Федоров, бойцы ГСЧС и представители движения сопротивления Желтая лента.

На вручении награды выступила глава Европарламента Роберта Мецола: "Борются за ценности, защищают демократию, свободу и верховенство права, рискуют своей жизнью. Никто больше Украины не заслуживает премии, приветствия храброму народу Украины."

Также Мецола передала слово президенту Зеленскому.

Возможно, только после окончания этой войны, когда мы освободим всю нашу землю и сможем обнаружить все могилы жертв российского террора, мы сможем сказать, сколько жизней унесла тирания на этот раз", - заявил глава государства во время речи.

Президент призвал мир действовать, не дожидаясь войны, и привлекать к ответственности всех, кто ее развязал. По словам президента, самая эффективная защита свободы и прав человека состоит в недопущении повторения агрессии.

Освобожденная из плена Юлия Паевская прокомментировала вручение награды: "Каждый из наших военнопленных, прошедших зверства россиян или до сих пор находящихся во вражеских тюрьмах, защитников, волонтеров заслуживает уважения и отличия. Мы творим историю. Для меня большая честь быть ее частью и ответственность принять премию от имени всего народа.Эта награда для украинцев означает поддержку всего цивилизованного мира нашей борьбы за свободу и независимость своего государства."

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Отметим, что премия Сахарова, ежегодная награда Европарламента, вручается за:

-защита прав человека и его основных свобод;

-развитие демократии и отстаивание верховенства права;

-уважение к международному законодательству;

-защита прав меньшинств.

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