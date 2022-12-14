В Херсоне из-за обстрела прекращено теплоснабжение массива Корабел, жителей просят эвакуироваться, - председатель ОВА

В Херсоне временно прекращено теплоснабжение микрорайона Корабел.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в телеграм-канале.

"Из-за российских обстрелов повреждены насосная и электротрансформаторная станции, от которых обеспечивается водоснабжение котельной, которая отапливает микрорайон. Из-за высокой опасности ремонтные бригады не могут оперативно ликвидировать поломки теплосети. Поэтому обеспечить устойчивое теплоснабжение сейчас невозможно. Воду из системы сольют. Это необходимо, чтобы уберечь теплосеть от повреждений", - написал он.

По его словам, соответствующее решение принято комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС Херсонской городской военной администрации.

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Также, по словам главы обладминистрации, высока вероятность, что микрорайон Корабел может остаться без электроснабжения из-за постоянных российских обстрелов.

"В связи с непростой ситуацией, сложившейся в микрорайоне Корабел, настоятельно призываем херсонцев эвакуироваться в более безопасные регионы. Возможность для этого есть! Херсонская ОВА готова помочь вам с эвакуацией", - написал Янушевич