Путин планирует посетить Беларусь 19 декабря

Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Минске в следующий понедельник, 19 декабря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил подконтрольный Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".

Путин должен прибыть в Минск с широкой делегацией правительства. Планируется сначала встреча с участием всех министров, после того - встреча Лукашенко и Путина один на один, далее - пресс-конференция.

Как отмечают, они планируют "обсудить процесс реализации принятых ранее союзных программ", в том числе торгово-экономическое сотрудничество и совместные проекты "с акцентом на импортозамещение", сотрудничество в энергетической сфере и вопросы безопасности.

Читайте также: Путин пытается отложить момент признания поражения России в войне против Украины, - ISW