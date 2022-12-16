FIFA отклонила просьбу Зеленского поделиться посланием мира на финале ЧМ, - CNN
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Просьба президента Владимира Зеленского поделиться посланием о мире во всем мире перед началом финала Чемпионата мира по футболу в воскресенье была отклонена ФИФА.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, в Офисе президента предложили, чтобы глава государства появился по видеосвязи на стадионе в Катаре накануне игры и были удивлены негативным ответом.
"Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу для всеобщего блага", - сказал источник.
Переговоры между Украиной и ФИФА еще продолжаются.