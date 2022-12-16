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FIFA отклонила просьбу Зеленского поделиться посланием мира на финале ЧМ, - CNN

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FIFA отклонила просьбу Зеленского поделиться посланием мира на финале ЧМ, - CNN
Просьба президента Владимира Зеленского поделиться посланием о мире во всем мире перед началом финала Чемпионата мира по футболу в воскресенье была отклонена ФИФА.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, в Офисе президента предложили, чтобы глава государства появился по видеосвязи на стадионе в Катаре накануне игры и были удивлены негативным ответом.

"Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу для всеобщего блага", - сказал источник.

Переговоры между Украиной и ФИФА еще продолжаются.

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Топ комментарии

  • Alexey Chernyavsky
    Что удивляет? Эти ушлепки сидят на подсосе у плешивого.
  • Mykola Trofimenko 644016fc
    FIFA це така ж сама корумпована клоака, як і ООН, Червоний хрест, ОБСЄ, гемнесті інтернешнл і т.д.
    Але що відхилила може й до кращого, бо зелене "послання миру" немає нічого спільного з нашою перемогою.
  • Перехватчик




    Владимир Матов

    @1964Matov

    ·

    2 ч

    Все, кто радуется и ликует по поводу очередного ракетного обстрела гражданской инфраструктуры и жилых кварталов в Украине не должны будут быть удивлены, когда ответка прилетит в их города и веси. А она прилетит обязательно. Готовьтесь радоваться, уроды.
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