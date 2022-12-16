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Премьер Индии Моди призвал российского диктатора Путина к "диалогу и дипломатии"

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Премьер Индии Моди призвал российского диктатора Путина к "диалогу и дипломатии"
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что диалог и дипломатия по Украине это "единственный способ".

Об этом сообщает индийское агентство ANI, передает Цензор.НЕТ.

Премьер-министр Индии Моди в пятницу, 16 декабря, побеседовал с президентом России Путиным телефоном и повторил свой призыв к диалогу и дипломатии как "единственный путь вперед" в войне России против Украины.

"В контексте продолжительного конфликта в Украине премьер-министр снова призвал к диалогу и дипломатии", - цитирует агентство заявление офиса Моди.

Напомним, премьер-министр Индии отказался от традиционной предновогодней встречи с президентом России. Моди отменил встречу после того, как российский диктатор пригрозил применить ядерное оружие в войне против Украины.

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Топ комментарии

  • дератизатор
    Нах*й діалоги з п*дарасами!
    Хіба-шо тільки про капітуляцію, виплату репарацій і вибір стадіону де цих гандонів повісять у прямому ефірі....
  • Stanislav Bryzhyk
    Який умнічка! Цей далай-лама **** однією рукою закликає, а іншою за бзцінь скуповує нафту й газ фашиста. І ще величезне питання, чи не допомагає фашисту закуповувати підсанкційні технології.

    Дід мороз ****, щоб тебе **** яловичиною годували через шоколадне око, лицемір нікчемний.
  • Дмитро Карпенко
    Треба закликати до виводу російських військ з України. А не до діалогу.
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