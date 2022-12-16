Новости • Санкции против России

Евросоюз согласовал 9-й пакет санкций против России

6 51916
Евросоюз согласовал 9-й пакет санкций против России
Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, передает Цензор.НЕТ.

"Я приветствую договоренности по девятому пакету санкций против России. Он сосредоточен на технике, финансах и СМИ, чтобы еще больше сдвинуть с рельсов российскую экономику и военную машину", - говорится в сообщении.

По ее словам, новый пакет предусматривает санкции против почти 200 человек и организаций, причастных к нападениям на мирных жителей и похищению детей.

Первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал, что ограничения касаются 168 организаций, связанных с оборонно-промышленным комплексом РФ. Всего сейчас под санкциями находятся 410 организаций.

"Мы также расширяем запреты на инвестиции в российский энергетический и горнодобывающий секторы", – отметил он.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Alfalcon 30b8e09d
    15 карбованців заробив, пригожинцю. Тримай
  • Линкин Парк
    9 пакет должен выглядеть как : Масштабная бомбардировка терораССее странами НАТО. Недопроект раССея - должен быть закрыт НАВСЕГДА. сРана андрофагов и березовых обезьян, сРана из зазеркалья, срана - вотчина сатаны и филиал ада на Земле не имеет права на существование...
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Та ці їхні санкції для х...уйла, як мертвому припарка, досить гратись, краще би давали зброю. А то хочуть щоб і Україна не зникла, і кривавий урод лишився "со своим лицом".
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости