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Болгария одобрила соглашение с Украиной о поставках вооружения

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Болгария одобрила соглашение с Украиной о поставках вооружения
Парламент Болгарии в пятницу, 16 декабря, проголосовал за одобрение во втором и окончательном чтении Соглашения между Болгарией и Украиной о поставках Украине вооружений, техники и боеприпасов.

Об этом сообщает The Sofia Globe, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За" проголосовали 166 депутатов, "против" – 48.

Как сообщалось, на прошлой неделе депутаты проголосовали за утверждение перечня вооружений, которые будут переданы Украине.

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И.о. министра обороны Димитар Стоянов заявил, что Болгария не в состоянии поставлять тяжелое вооружение, только стрелковое оружие и боеприпасы.

Стоянов отметил, что список засекречен, поскольку содержит информацию обо всех вооружениях Болгарии.

По его словам, ни одна страна не раскрыла полную информацию об оружии, которое она отправила в Украину.

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    так... чим меньше галасу навколо цього, тим більший сюрприз для русні - це ж так зрозуміло!!!!
  • Evgeny N
    Набої та снаряди - то наче насіння: ось воно є, а тут оп - і вже нема. То ж тільки в Голівуді чи Болівуді 100 пострілів з револьвера без жодного перезаряджання
    Тож щира подяка за "насіння"!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    любого... чим меньше вихваляються що нададуть чи вже надали - тим краще
    "військову таємницю" начебто ще не відміняли...
    а білий шум для супроводу будь яких "дарунків" для русні тут не доречний
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