Новости • Агрессия России против Украины

После сегодняшней ракетной атаки может потребоваться больше времени для возобновления электроснабжения, - "Укрэнерго"

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После сегодняшней ракетной атаки может потребоваться больше времени для возобновления электроснабжения, - "Укрэнерго"
16 декабря Россия снова нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Вследствие девятой массированной атаки существенно увеличился дефицит электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

Основной целью ракетной атаки России снова стали магистральные сети и объекты генерации. В результате обстрелов в системе существенно увеличился дефицит электроэнергии, который до этого был значительным.

"К сожалению, есть попадания. Наибольшие поражения получили северный, южный и центральный регионы. Там, где это сейчас возможно, ремонтные бригады уже оценивают объем повреждений и начинают ремонтно-аварийные работы", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" заверили, что энергетики держат ситуацию под контролем. При всех повреждениях и благодаря профессиональной работе энергетиков в энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц.

По всей территории Украины действует режим аварийных отключений. Возобновление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше, сообщил оператор. Приоритетно электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, объекты теплоснабжения, очистные сооружения.

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Топ комментарии

  • Panda Freeav
    Блін. от реально.
    Країна у стані війни, ворог підлий та підступний.
    перестаньте вже включати "арестовича" на всіх ланках.
    Можна хоч раз чесно сказати - тут і тут повна срака, тут ще не повна.
    А то тільки вчора лазили по каналам, розповідали як перейдуть на планові графіки, а сьогодні 15 ракет вивели всю країну з електропостачання.
    нафіга ви потрібні на каналах?
    кинули через месенджери потрібну інформацію і все.
    лазите заспокоюєте, там де це не треба, кірюшу водите по обєктам за ручку..
  • Panda Freeav
    слухай, ну ти як єврей. як в тому анекдоті - "пояснити" я і сам можу, мені б зрозуміти що відбувається.
    і почути не від "умних дять" а від компетентних і уповноважених осіб. а то розвелось експертів на кожному кроці, з ковіду на військових, тепер всі в енергетики подались.
    і взагалі читати навчись, і не говори до мене москальською.
    претензія, що "спеціально навчені люди", енергетики, грають в політику і з усіх усюд заспокоюють що у нас все нормально, справляємось.
    я не повірю політику, але коли це каже приміром енергетик, це заспокоює.
    ще якісь питання, ені квешнс?
  • Gp An
    Ни плита ни сетка не помогут к сожалению - ударная часть ракеты это сотни кг в тротиловом эквиваленте...нужна срочно дальнобойная ракетная система хоть наземного хоть воздушного базирования с дальностью как минимум 1000км (желательно 2000) - вот тогда атак точно станет меньше или они вообще прекратятся - теперешние химарс и точка с дальностью 80-100км не являются сильным аргументом...
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