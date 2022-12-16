После сегодняшней ракетной атаки может потребоваться больше времени для возобновления электроснабжения, - "Укрэнерго"

16 декабря Россия снова нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Вследствие девятой массированной атаки существенно увеличился дефицит электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

Основной целью ракетной атаки России снова стали магистральные сети и объекты генерации. В результате обстрелов в системе существенно увеличился дефицит электроэнергии, который до этого был значительным.

"К сожалению, есть попадания. Наибольшие поражения получили северный, южный и центральный регионы. Там, где это сейчас возможно, ремонтные бригады уже оценивают объем повреждений и начинают ремонтно-аварийные работы", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" заверили, что энергетики держат ситуацию под контролем. При всех повреждениях и благодаря профессиональной работе энергетиков в энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц.

По всей территории Украины действует режим аварийных отключений. Возобновление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше, сообщил оператор. Приоритетно электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, объекты теплоснабжения, очистные сооружения.

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