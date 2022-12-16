Россия сегодняшним обстрелом рассредоточенными силами пыталась истощить украинскую ПВО, - ОК "Південь"

Во время массированной ракетной атаки сегодня, 16 декабря, российские войска пытались истощить украинскую ПВО. Враг для этого применял авиацию по разным направлениям и не только.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Сегодняшний ракетный обстрел рассредоточенными силами противника пытался истощить противовоздушную оборону, потому что была применена и стратегическая авиация по разным направлениям, и был выведен в море на дежурство ракетоносителей, которого утром не было. То, о чем мы и сообщали, что они могут применить такой максимальный ресурс свой, который возможен сейчас", - рассказала Гуменюк.

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Напомним, что в ходе массированного ракетного удара по Украине российские войска выпустили 76 ракет, из которых 60 были уничтожены украинскими силами.

Отметим, что всего на столицу было направлено 40 ракет, но 37 вражеских целей приземлили.

Вражеская атака привела к повреждениям на объектах энергосистемы на юге, востоке и в столичном регионе. Под удар попали Киев, Запорожская, Днепропетровская, Одесская, Житомирская и Харьковская области.

"Укрэнерго" объявило о чрезвычайной ситуации в энергосистеме, а аварийные отключения света снова охватили все регионы.