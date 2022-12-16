В деоккупированной Снигиревке обнаружили очередной склад с российскими боеприпасами

В городе Снигиревка Николаевской области 16 декабря обнаружили очередной склад с российскими боеприпасами. Их передали одному из подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотрудниками контрразведки СБУ, во взаимодействии с ДФТГ г. Новый Буг и г. Снигиревка, в очередной раз выявлено местонахождение склада вражеских боеприпасов, расположенного вблизи г. Снигиревка", - говорится в сообщении.

Изъятые боеприпасы передали одному из подразделений ВСУ.

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