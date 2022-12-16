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Новый пакет военной помощи Украине будет содержать дополнительные системы ПВО, - Белый дом

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Новый пакет военной помощи Украине будет содержать дополнительные системы ПВО, - Белый дом
Администрация США объявила о намерении отправить в Украину дополнительные системы противовоздушной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В пятницу, 16 декабря, Белый дом заявил, что следующий пакет безопасности для Украины в скором времени будет объявлен. Кроме того, ожидается, что он будет включать в себя больше средств противовоздушной обороны для страны.

"Думаю, можно ожидать в этом пакете дополнительные возможности противовоздушной обороны", - подчеркнул спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Топ комментарии

  • FT FT
    Самое лучшее ППО то которое уничтожает вражеские ракеты еще на аеродромах базирования и складах
  • Ольга Мотиватор
    ППО потрібна нам як воздух, але не меньш потрібні танки , гаубиці та ракети на середню та велику дальність. Ми повині крім захисту свого неба ще наносити удари по оркам і на землі. Залужний чітко в своєму інтервью обозначив необхідну кількість зброі. А наші партнери все ще бояться як вогня ескалаціі
  • Олег Квиташ
    ППО це добре, але це не вирішує проблему обстрілів. Тільки знищення пускових установок дасть спокій Україні.
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