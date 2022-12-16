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Резников поблагодарил Германию за системы ПВО IRIS-T: "Сегодня был огонь!"

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Резников поблагодарил Германию за системы ПВО IRIS-T: "Сегодня был огонь!"
Сколько бы ракет не выпустили российские террористы, Украину им не запугать.

Об этом написал в Twitter министр обороны Алексей Резников, намекнув при этом на заслуги германской системы ПВО IRIS-T, передает Цензор.НЕТ.

"Сколько бы одиозных ракет не выпустили российские террористы, нас не испугать и не запугать. ВСУ знают, как защитить наше небо. Спасибо министру обороны Германии Кристин Ламбрехт за новые возможности Украины. Сегодня был огонь!" – написал Резников.

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К записи он присоединил фотографию цветка ириса с подписью "Немецкий IRIS-T – мастерство украинской армии".

Резников поблагодарил Германию за системы ПВО IRIS-T: Сегодня был огонь! 01

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Топ комментарии

  • Zalet
    Да уж, немцы знают толк в оружии.
    Все что сп...здила СССР с Германии, все технологии, были созданы немецкими инженерами.
  • SlavaGeroyam
    и швейные машинки скиздили и вывезли...
  • Павел Иващенко
    Дякуемо Нiмеччинi!
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