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Вследствие попадания российской ракеты в дом в Кривом Роге травмированы 13 человек, 3 - погибли. ФОТОрепортаж

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Вследствие попадания российской ракеты в дом в Кривом Роге травмированы 13 человек, 3 - погибли. ФОТОрепортаж
Вследствие российского ракетного удара по дому в Кривом Роге погибла 64-летняя женщина и молодые супруги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава ОВА Валентин Резниченко.

"Российская атака оборвала три жизни. Погибла 64-летняя женщина и молодые супруги. Под обломками дома еще их маленький сын.

Тринадцать человек ранены. В том числе и четверо детей – все они в больнице. 7-летняя девочка тяжелая", - говорится в сообщении.

Спасательно-поисковые работы еще продолжаются.

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Вследствие попадания российской ракеты в дом в Кривом Роге травмированы 13 человек, 3 - погибли 01

Вследствие попадания российской ракеты в дом в Кривом Роге травмированы 13 человек, 3 - погибли 02
Вследствие попадания российской ракеты в дом в Кривом Роге травмированы 13 человек, 3 - погибли 03
Вследствие попадания российской ракеты в дом в Кривом Роге травмированы 13 человек, 3 - погибли 04

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    "Ашвабодітєлі" хренові. Методи і дії терористів. Чисто "православні вітязі" з ракетами, які передала Україна "гаранту" захисту їх суверенітету і цілісності.
  • Саша Пончик
    Кацапы конченные твари. Сами не живут и другим не дают. Карма не загорами.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    жили)))... думаю з лютого ( а мо і раніше) живуть вони десь далеко і там де не стріляють...
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