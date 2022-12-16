Ракетным ударом врага поражены объекты энергетической инфраструктуры в 5 областях, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18:00 16.12.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Слава Украине! Продолжаются 296-е сутки российского широкомасштабного вторжения.

Утром враг нанес массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре нашего государства. По уточненным данным, российские оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты, 60 крылатых ракет были сбиты нашими силами противовоздушной обороны. В результате ударов поражены несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаки формирования наступательных группировок противника не обнаружены. Отдельные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации продолжают находиться в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Запселье и Поповка Сумской области и Стрелечье, Старица, Амбарное, Ольховатка, Двуречная и Красное Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Синьковка, Орлянка, Табаевка, Берестово и Вишневое Харьковской области и Владимировка и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял позиции наших войск из танков и разнокалиберной артиллерии недалеко от Макеевки, Площанки, Краснопоповки, Дибровы и Горского Луганской области.

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На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает штурмовать наши позиции, пытаясь найти слабые места в линии обороны для прорыва. Обстреливал районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Часов Яр, Дружба, Зализное, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневому поражению подверглись окрестности Богоявленки, Нескучного, Пречистовки и Угледара Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать наши позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали более 30 населенных пунктов. В частности, Плавни, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольговское, Никополь Запорожской области и Чернобаевка, Антоновка, Херсон, Никольское, Токаревка и Милово Херсонской области.

Противник продолжает укреплять линию обороны на границе Херсонской области и Автономной республики Крым. Усиливает также оборону и охрану объектов водоснабжения на временно оккупированной территории Крыма, в частности, Северокрымского канала. Для этого дополнительно направлены подразделения мобилизованных из Краснодарского края.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили 3 района сосредоточения личного состава, пункт управления и склад боеприпасов оккупантов.

Поддерживайте Вооруженные силы! Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в сообщении.