В Николаеве новогоднюю елку заменит памятник Святому Николаю, покрытый маскировочными сетками. ФОТОрепортаж

Нынешняя елка в Николаеве будет в военном стиле. Новогоднее дерево заменит памятник Святому Николаю. Его в центре города покрыли маскировочной сеткой и иллюминацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с авторами проекта общались корреспонденты Суспільного.

Скульптуру покровителя города Святого Николая еще в октябре закрыли от обстрелов мешками с песком. В канун праздников защитную конструкцию покрыли шестью маскировочными сетками, которые изготовляли волонтеры.

Изготовление покрытия для необычной елки – заказ от областной военной администрации. Изготовляли сетки в импровизированном швейном цехе волонтеры, которые шьют для военных Вооруженных сил Украины.

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"Поскольку в этом году у нас не запланирован Новый год, но наши дети здесь ни при чем, мы решили преподнести сюрприз - и все же в городе будет елка, но фронтовая. Я думаю, наши дети поймут ситуацию, а родители будут рады, что будет место, куда можно привести детей", – говорит Наталья Куличковская.

Елку в военном стиле решили украсить иллюминацией, рассказывает начальник городского управления культуры Юрий Любаров.

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"Смысл не в том, что мы увидим, смысл в том, что мы ощутим. Это такой проект, наши коллеги такое название придумали - "Елка несокрушимая". Какие времена, такая и елка. Здесь защитное сооружение вокруг Святого Николая, и вокруг этой защитной постройки еще одно защитное сооружение сейчас отстраивается. Это будет такой символ николаевского Нового года, Рождества этого года", - рассказал Юрий Любаров.

Ранее мэр города Александр Сенкевич сообщил, что в этом году традиционной елки на Соборной площади не будет, но николаевцев все равно не оставили без символа Нового года и Рождества.