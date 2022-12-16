Электро- и водоснабжение в Киеве возобновят к завтрашнему утру, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко спрогнозировал сроки восстановления водоснабжения и света в столице после сегодняшнего российского обстрела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По словам главы столицы, восстановительные работы будут продолжаться ориентировочно до завтрашнего утра. То есть возвращения света и воды, там, где они исчезли после ракетных ударов, стоит ожидать 17 декабря.

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Напомним, что в ходе массированного ракетного удара по Украине российские войска выпустили 76 ракет, из которых 60 были уничтожены украинскими силами.

Отметим, что всего на столицу было направлено 40 ракет, но 37 вражеских целей приземлили.

Вражеская атака привела к повреждениям на объектах энергосистемы на юге, востоке и в столичном регионе. Под удар попали Киев, Запорожская, Днепропетровская, Одесская, Житомирская и Харьковская области.

"Укрэнерго" объявило о чрезвычайной ситуации в энергосистеме, а аварийные отключения света снова охватили все регионы.