"Укрэнерго" сообщило о прекращении действия чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины

НЭК "Укрэнерго" сообщила о прекращении действия чрезвычайной ситуации в Объединенной энергосистеме Украины, которая была объявлена из-за российской ракетной атаки 16 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Информируем о прекращении действия чрезвычайной ситуации в ОЭС Украины, которая наступила 16.12.2022 в результате массированных ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации электроэнергетической инфраструктуры Украины (тепловые электростанции, гидроэлектростанции, подстанции магистральных сетей 330-750 кВ)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в пятницу утром в результате массированного ракетного обстрела электроэнергетической инфраструктуры Украины со стороны РФ произошла потеря более 50% потребления объединенной энергосистемы страны, сообщила НЭК "Укрэнерго".

Согласно кодексу системы передачи, потеря более 50% потребления ОЭС Украины определяет наступление режима системной аварии (blackout). Учитывая это, "Укрэнерго", согласно правилам рынка, сообщила о наступлении чрезвычайной ситуации, начиная с расчетного периода с 9:00 16 декабря.

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