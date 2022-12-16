Парламент Хорватии не одобрил участие в миссии ЕС по подготовке украинских военных

Хорватский парламент в пятницу отклонил предложение о присоединении страны к миссии ЕС в поддержку украинских военных (EUMAM).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В голосовании принимали участие 107 из 151 депутата парламента Хорватии. Из них 97 проголосовали "за", десять высказались против.

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Поскольку ранее об отказе одобрить участие в миссии EUMAM заявил президент Хорватии Зоран Миланович, известный своими симпатиями к РФ, для его утверждения парламентом нужно было большинство в две трети голосов.

Хорватские оппозиционные депутаты заявили, что не хотят становиться заложниками политических разногласий высшего руководства страны и заявили, что конституция не предусматривает голосования парламента по вопросам, которые обычно утверждаются президентом по согласованию с правительством.

В то же время премьер Хорватии Андрей Пленкович, который инициировал голосование в парламенте, отверг критику, заявив, что участие Загреба в военной миссии ЕС "является лишь последовательным, принципиальным и рациональным решением Хорватии, отвечающим ее национальным интересам".

Как писали хорватские медиа, Хорватия в рамках миссии, скорее всего, должна была предлагать свой опыт подготовки в области тактической медицины, создания оборонительных укреплений, установки минных заграждений и разминирования. Предполагалось, что в течение двух лет на хорватской территории пройдут подготовку до 100 украинских военнослужащих.

Новая тренировочная миссия Европейского Союза для военных Вооруженных сил Украины (EUMAM Ukraine) достигла полной оперативной готовности. Мандат миссии сначала продлится два года, а финансовый ориентир общих расходов на этот период составит 106,7 млн евро.

Миссия будет обеспечивать координацию с двусторонними мероприятиями государств-членов в поддержку Украины, а также с другими международными партнерами, и будет открытой для участия третьих государств.