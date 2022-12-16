Не видим никаких признаков, что в ближайшее время произойдет наступление армии РФ на Киев, - Белый дом

Соединенные Штаты пока не считают, что Россия может в ближайшем будущем совершить наступление на Киев, но не думают, что Москва отказалась от намерений захватить всю территорию Украины.

Об этом на брифинге в пятницу заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы не видели ничего, что бы свидетельствовало о том, что Путин отошел от своих максималистских целей в отношении Украины. Мы не видим никаких признаков того, что в ближайшее время произойдет наступление на Киев, но мы внимательно следим за этим", – сказал Кирби.

Однако, по словам представителя Белого дома, ничто не указывает на намерения России и ее президента Владимира Путина всерьез закончить развязанную против Украины войну дипломатическим путем или путем переговоров.

"На самом же деле все, что он (Путин) делает, говорит нам об обратном: он продолжает покупать беспилотники в Иране, сейчас стремится углубить оборонные отношения с Ираном, все еще ищет источники боеприпасов в других местах по всему миру", - добавил Кирби.

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Напомним, накануне Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что, по его мнению, Россия может попытаться захватить Киев уже в январе-феврале 2023 года.