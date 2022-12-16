Новости • Война

Не видим никаких признаков, что в ближайшее время произойдет наступление армии РФ на Киев, - Белый дом

4 40766
Не видим никаких признаков, что в ближайшее время произойдет наступление армии РФ на Киев, - Белый дом
Соединенные Штаты пока не считают, что Россия может в ближайшем будущем совершить наступление на Киев, но не думают, что Москва отказалась от намерений захватить всю территорию Украины.

Об этом на брифинге в пятницу заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы не видели ничего, что бы свидетельствовало о том, что Путин отошел от своих максималистских целей в отношении Украины. Мы не видим никаких признаков того, что в ближайшее время произойдет наступление на Киев, но мы внимательно следим за этим", – сказал Кирби.

Однако, по словам представителя Белого дома, ничто не указывает на намерения России и ее президента Владимира Путина всерьез закончить развязанную против Украины войну дипломатическим путем или путем переговоров.

"На самом же деле все, что он (Путин) делает, говорит нам об обратном: он продолжает покупать беспилотники в Иране, сейчас стремится углубить оборонные отношения с Ираном, все еще ищет источники боеприпасов в других местах по всему миру", - добавил Кирби.

Читайте также: Новый пакет военной помощи Украине будет содержать дополнительные системы ПВО, - Белый дом

Напомним, накануне Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что, по его мнению, Россия может попытаться захватить Киев уже в январе-феврале 2023 года.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • olele
    ...Это не просто война. Это история большой зависти. Именно она лежит в основе многовекового желания русских подавить , а если не получится, то и уничтожить украинцев. Это зависть рабов к свободным людям. Это зависть глухих и слепых к слышащим и зрячим. Это зависть варваров, увидевших творения созидателей. А ещё это зависть потомственно бедных к потомственно богатым.
    "Богат и славен Кочубей,его луга необозримы" писал Пушкин в "Полтаве". Не Иванов богат и славен, а Кочубей. Вспомним художника Репина. Русские у него это "Бурлаки на Волге". Униженные, грязные, покорно тянущие свою лямку. А украинцы у Репина - "казаки пишут письмо турецкому султану". Там свобода, веселье, равноправие бьёт через край. Русские ,историю которым придумала немка Екатерина Великая,всегда старались исказить и преуменьшить величие других народов. Отсюда навязывание своего языка, своей культуры, своих традиций. Именно навязывание. Чаще силовое. При игнорировании того очевидного факта, что культура и история многих иных народов гораздо богаче и величественнее.
    Отсюда и попытки уничтожать цвет, элиту иных наций. Азербайджанцам и украинцам это прекрасно известно. Отсюда и попытки поставить себя выше иных. Не получалось в случае с Украиной. Динамо Киев - лучшая и самая титулованная команда в истории СССР. Три обладателя Золотого мяча"- украинцы. У русских только Яшин. У русских не было боксеров уровня братьев Кличко. Русские кипятком под себя ходили после победы Русланы на Евровидении. Ещё и потому, что она спела на украинском. Сейчас они истерили из-за очередной победы украинской группы на евросонге с песней "Стефания". При этом, все лучшее на российской эстрады- это украинцы. Русские - это Бузова обоих полов.
    Список можно продолжать ещё долго. Но смысл понятен и так. В нем объяснение политики Голодомора. В нем же - объяснение причин нынешней войны русских против Украины. С ее фактами осознанного уничтожения мирного населения, убийствами детей, изнасилованиями женщин при благословение на все это родителей и жён русских варваров. В нем и радость по поводу смерти, разрушений, что несёт Россия, льющаяся с экранов телеканалов РФ. И поддержка 80 процентами населения России Путина, который развязал войну- оттуда же.
    Поэтому Украина победит. У неё просто нет выхода. Ее поражение в войне- это не потеря земель, а потеря самих себя. А этого не будет. И долг каждого порядочного человека в любой стране мира- помочь Украине и украинцам. В том числе и потому, что зависть русские испытывают ко всем. (с) Акпер Гасанов, азербайджанский журналист.
  • Анатолий К 65c6a92d
    А я чомусь більше вірю США, а не ОП. Їх головна місія відоси і підготовка до шашликів. Коли вони вже наїдяться?
  • Анатолий К 65c6a92d
    Головнокомандувач говорив, що кацапи можливо підуть на Київ в лютому, а США говорять, що зараз не бачать скупчення і підготовки до наступу, а це велика різниця, зараз і лютий місяць 2023 року. Чомусь все, що казали США і Англія збувалося на 100%.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости