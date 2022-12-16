В Киеве энергетики возобновили работу поврежденных энергообъектов, что позволит вернуть холодное водоснабжение, - ДТЭК
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В Киеве энергетикам удалось возобновить работу энергообъектов на Троещине, которые были повреждены вследствие обстрела российских оккупантов в пятницу утром. Это позволит возобновить водоснабжение в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
"Сегодня из-за массированного обстрела были повреждены энергообъекты ДТЭК "Киевские электросети", питающие один из объектов водоканала и часть жителей Троещины.
По состоянию на вечер наши энергетики возобновили работу поврежденных энергобъектов. Это позволит вернуть холодное водоснабжение всему Киеву и свет в дома 16 тыс. жителей Троещины", - говорится в сообщении.