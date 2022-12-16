Новости • Помощь Украине

Сунак поручил провести аудит помощи Украине: просит оценить прогресс войны, в его правительстве опасаются замедления поддержки Киева, - BBC

5 22127
Сунак поручил провести аудит помощи Украине: просит оценить прогресс войны, в его правительстве опасаются замедления поддержки Киева, - BBC
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак распорядился провести аудит, который оценит влияние британской военной помощи на ход полномасштабной войны в Украине.

Об этом высокопоставленный источник в британском правительстве рассказал BBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Аудит предполагает, что в правительстве на основе имеющихся данных Сунаку подготовят отчет с оценкой того, как развиваются события в войне в Украине и какое значение имеет военная помощь Лондона Киеву. "Речь идет о том, чтобы посмотреть, что мы вложили и что мы получили на выходе", - объясняет источник.

В правительстве Великобритании считают, что такой осторожный подход премьера к поддержке Украины может помешать увеличению военной помощи Украине в, как утверждается, решающий момент на поле боя.

Читайте также: С января военную подготовку в Британии начнут 19 тысяч украинцев

По оценкам британских чиновников, сейчас и Украина, и Россия находятся в тупике, и единственный способ для одной из сторон достичь преимущества - существенное увеличение поставок оружия. Тогда как Россия фактически исчерпала свои запасы, Украина может пополнить их, но только с помощью США и ключевых государств Европы во главе с Британией.

Собеседник BBC опасается, что из-за аудита Сунак в чем-то перенимает подход президента США Джо Байдена, который пытается избежать провоцирования более масштабного конфликта путем предоставления Украине определенного оружия.

"Мы усилили решимость США на всех уровнях - это было давление с нашей стороны, но всегда дружественное. Мы не хотим, чтобы Риши усиливал осторожность Байдена. Мы хотим, чтобы он настаивал так, как это делал Борис (Джонсон)", - добавляет он.

Источник издания говорит, что президент Украины Владимир Зеленский в курсе намерений премьера Великобритании и поощряет его сохранять сильную военную поддержку его страны.

Читайте также: Уоллес не исключает поставки Украине крылатых ракет Storm Shadow

"Президент Зеленский почувствовал, что происходит. Поэтому он разговаривал с Риши. Он пытается вдохновить его, говоря, что Великобритания – великий освободитель, великий боец, мы нуждаемся в вас", – сказал собеседник BBC.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • kelt kant
    Шалена брехня та шалена корупція zeлених щурів може коштувати Україні зменшення військової допомоги в самий критичний момент... Це добре розуміє ху@ло в кремлі, це добре розуміють самі zeлені щурі і саме тому жоден високопосадовець-корупціонер демонстративно, незважаючи на кричущі факти, досі не відсторонений від посади, ба більше, влада zeлених щурів нагороджує та підвищує корупціонерів, прямо зараз, під час кривавої війни і наші західні партнери це добре бачать... У п"ятої колони не вийшло здати країну за 3 дні, тож вони зараз працюють на дискредитацію країни перед нашими союзниками...
  • Y.M. Z.
    "...що ми вклали і що ми отримали на виході."

    Цікаво, а що вони очікували отримати «на виході»?
  • Rino Rino
    той Сунак бухгалтер за природою. а таким потрібно все по поличкам порозкладати. звідси й тормознутість у прийнятті того чи іншого рішення. А Джонсонюк більш рішучий і імпульсивний, яскрава особистість. Саме такі і залишають слід в історії, змінюючи її.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости