Байден намекнул на новости о системах Patriot для Украины: "Вы все услышите через несколько минут"

Президент США Джо Байден объявил о возможных поставках систем противовоздушной обороны Patriot в Украину.

Об этом сообщил репортер CNN Дональд Джудд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, он спросил Байдена перед посадкой на президентский самолет, собирается ли тот отправить Украине ракетные комплексы Patriot.

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"Вы все услышите через несколько минут", - процитировал он президента США.

Подробности не сообщаются.