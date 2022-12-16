Байден намекнул на новости о системах Patriot для Украины: "Вы все услышите через несколько минут"
17 20065
Президент США Джо Байден объявил о возможных поставках систем противовоздушной обороны Patriot в Украину.
Об этом сообщил репортер CNN Дональд Джудд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, он спросил Байдена перед посадкой на президентский самолет, собирается ли тот отправить Украине ракетные комплексы Patriot.
"Вы все услышите через несколько минут", - процитировал он президента США.
Подробности не сообщаются.