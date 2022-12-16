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Байден намекнул на новости о системах Patriot для Украины: "Вы все услышите через несколько минут"

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Байден намекнул на новости о системах Patriot для Украины: "Вы все услышите через несколько минут"
Президент США Джо Байден объявил о возможных поставках систем противовоздушной обороны Patriot в Украину.

Об этом сообщил репортер CNN Дональд Джудд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, он спросил Байдена перед посадкой на президентский самолет, собирается ли тот отправить Украине ракетные комплексы Patriot.

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"Вы все услышите через несколько минут", - процитировал он президента США.

Подробности не сообщаются.

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  • Volodymyr Heviak
    Хо-хо-хо! Американські передріздвяні подаруночки..
  • Trevo Trow
    Я чекаю вже 7 хвилин.
  • олег дулик
    Ждьот Севастополь ждьот камчатка ждьот кронштадт.
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