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Из-за дезинформации о войне в Украине в Молдове временно лишат лицензии шесть телеканалов

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Из-за дезинформации о войне в Украине в Молдове временно лишат лицензии шесть телеканалов
Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы в пятницу приняла решение о временном лишении лицензии на вещание шести телеканалов в связи с "некорректной информацией" о войне в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в пресс-релизе правительства Молдовы.

Речь идет о молдавских телеканалах TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, а также о молдавских версиях российских телеканалов NTV Moldova и RTR Moldova.

В заключении комиссии по чрезвычайным ситуациям отмечается, что решение о приостановлении вещания шести телеканалов "приняли на основании отчетов Совета по телевидению и радио о нарушении Кодекса телевидения и радио, включая санкции за распространение некорректной информации во время освещения событий в стране и войны в Украине".

Решение о лишении лицензии каналов будет действовать на время чрезвычайного положения в Молдове.

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Топ комментарии

  • Роман Кокоровець
    це велика перемога для маленької Молдови закрито ШІСТЬ кацапських смітників !
  • Voc Vox
  • Vlad Isaia
    Взагалі-то у Молдови унікальна ситуація, про яку Україна може лише помріяти. У них відкритий найкоротший шлях щоб стати членами НАТО та Європейського Союзу. Достатньо прийняти рішення про об'єднання зі своїми братами за р. Прут у яких одна мова та одна історія. І столиця колишнього молдавського князівства знаходиться на території Румунії. Ставши складовою частиною Румунії Молдова автоматично отримує бонус - членство в НАТО та ЄС. Українці, які були розділені до першої світової війни та перебували одні під владою російської імперії, а інші в складі австро-угорської імперії, як тільки випала нагода, найперше що зробили в 1918 році це Акт Злуки, об'єднавши УНР та ЗУНР. На жаль в Молдові рашистська пропаганда не дозволяє населенню побачити очевидне, і найкраще на мою думку рішення, возз'єднатися з Румунією.
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