Из-за дезинформации о войне в Украине в Молдове временно лишат лицензии шесть телеканалов

Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы в пятницу приняла решение о временном лишении лицензии на вещание шести телеканалов в связи с "некорректной информацией" о войне в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в пресс-релизе правительства Молдовы.

Речь идет о молдавских телеканалах TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, а также о молдавских версиях российских телеканалов NTV Moldova и RTR Moldova.

В заключении комиссии по чрезвычайным ситуациям отмечается, что решение о приостановлении вещания шести телеканалов "приняли на основании отчетов Совета по телевидению и радио о нарушении Кодекса телевидения и радио, включая санкции за распространение некорректной информации во время освещения событий в стране и войны в Украине".

Решение о лишении лицензии каналов будет действовать на время чрезвычайного положения в Молдове.