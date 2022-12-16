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ЕС запретил поставлять России авиационные двигатели и аэрокосмические детали

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ЕС запретил поставлять России авиационные двигатели и аэрокосмические детали
Евросоюз в рамках 9-го пакета санкций ввел запрет на экспорт в Россию авиационных двигателей и их комплектующих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опубликованном в пятницу документе в Официальном журнале ЕС.

В документе отмечено, что ЕС "считал правильным введение запрета на экспорт, что касается товаров и технологий, подходящих для использования в авиационной и космической промышленности, включая авиационные двигатели и их части".

Кроме того, в нем говорится о "расширении списка товаров, которые могут способствовать наращиванию промышленного потенциала России". В этот список включены, в частности, ноутбуки, игрушечные дроны, радионавигационное оборудование, IT-компоненты, камеры и объективы.

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Топ комментарии

  • Андрій Саган
    микросхемы тоже запретили,а кацапы окольными путями,через подставные компании сумели приобрести эти чипы почти на миллиард долларов
  • irenka ko
    Турки їм усе це перепродадуть, як перепродають товари класу Люкс та кросівки Nike і adidas, які пішли з кацапії «назавжди».
  • irenka ko
    Про виготовлення ракет під санкціями теж казали всі , що це - неможливо. Але ж кацапня у три зміни їх клепає та кожного тижня влаштовує нам ракетний пронос.
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