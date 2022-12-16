ЕС запретил поставлять России авиационные двигатели и аэрокосмические детали
3 67918
Евросоюз в рамках 9-го пакета санкций ввел запрет на экспорт в Россию авиационных двигателей и их комплектующих.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опубликованном в пятницу документе в Официальном журнале ЕС.
В документе отмечено, что ЕС "считал правильным введение запрета на экспорт, что касается товаров и технологий, подходящих для использования в авиационной и космической промышленности, включая авиационные двигатели и их части".
Кроме того, в нем говорится о "расширении списка товаров, которые могут способствовать наращиванию промышленного потенциала России". В этот список включены, в частности, ноутбуки, игрушечные дроны, радионавигационное оборудование, IT-компоненты, камеры и объективы.