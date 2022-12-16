В Воздушных силах рассказали, сколько времени нужно, чтобы освоить Patriot: На IRIS-T и NASAMS потребовалось несколько недель. Они уже бьют врага со стопроцентной боевой отдачей

Украинские военнослужащие за несколько недель освоили управление системами противовоздушной обороны IRIS-T и NASAMS.

Так ответил на вопрос о необходимом сроке обучения специалистов для использования системы ПВО Patriot спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Журналистка спросила, сколько времени потребуется украинским военнослужащим на освоение системы ПВО Patriot, если стандартное обучение персонала для ее обслуживания составляет около девяти месяцев.

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"Я бы не хотел анонсировать какое-либо обучение – идет оно или нет, имеет ли смысл вообще говорить об этом. Не должна эта информация попадать во вражеские уши. Я вам скажу на примере IRIS-T и NASAMS. Это современные комплексы, которые уже эффективно бьют врага, фактически со стопроцентной боевой отдачей. На эти комплексы понадобилось несколько недель, чтобы наши специалисты прошли соответствующее обучение. Это не просто люди идут с нуля учиться на эти комплексы – это уже зенитчики, которые имеют опыт боевых действий на советской технике", – сказал Игнат.