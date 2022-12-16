Мэр Риги Стакис: Посольство России в Латвии теперь расположено на улице Независимости Украины
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на мэра Риги Мартиньша Стакиса.
"Прикрываясь конвенцией, российское посольство проигнорировало требование изменить табличку с новым названием улицы. Дума Риги в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Латвии нашли решение, плашку заменили", – написал Стакис в Twitter.
"Посольство России расположено на улице Независимости Украины! #StandWithUkraine", – добавил он.
Slēpjoties aiz konvencijas, Krievijas vēstniecība ignorēja prasību nomainīt plāksni, kas vēstī par ielas jauno nosaukumu. @RigasDome sadarbībā ar @Arlietas atrada risinājumu, plāksne nomainīta.— Mārtiņš Staķis (@MStakis) December 16, 2022
Krievijas vēstniecība atrodas uz Ukrainas neatkarības ielas! #StandWithUkraine🇺🇦 pic.twitter.com/k6dcfTcwwO
Решение изменить название улицы Антонияс на участке между бульваром Калпака и улицей Рериха городской совет Риги принял еще 10 марта. Предполагалось, что в течение двух месяцев на участке должны были быть размещены новые указатели, а в течение одного месяца власти города должны были изменить адреса объектов.
Но российское посольство долгое время уклонялось от обновления названия улицы, а городские власти не хотели применить за это никакие санкции, поскольку речь идет о дипломатической миссии. Для владельцев зданий, на которых не распространяется дипломатический иммунитет, за такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 10 до 150 евро.