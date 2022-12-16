Госдепартамент об угрозах РФ из-за возможных поставок ЗРК Patriot: "Байден предупреждал Путина, что США будут оказывать поддержку Украине"

Соединенные Штаты предупреждали Путина о том, что будут оказывать Украине всю необходимую оборонную поддержку в случае вторжения РФ, поэтому эта помощь будет продолжаться до тех пор, пока будет сохраняться необходимость.

С таким ответом на заявления российской стороны выступил в пятницу во время брифинга в Вашингтоне замглавы Госдепартамента США Ведант Пател, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Единственная, кто делает провокации на протяжении всего этого конфликта, это Россия. Именно Россия в этой ситуации является агрессором, и давайте об этом не забывать", - отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

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Он подчеркнул, что Соединенные Штаты никогда не сражались с РФ. И сейчас США делают именно то, что президент Байден сказал Путину: "Если Россия нападет на Украину, мы будем оказывать оборонную поддержку и поможем Украине защитить себя, ее территориальную целостность и суверенитет".

Кроме того, отметил Пател, США приняли меры, чтобы привлечь РФ к ответственности путем введения санкций, инструментов экспортного контроля и других мер. Последние подобные шаги были сделаны в четверг, напомнил представитель Госдепартамента США.

Он также обратил внимание, что Москва заявила о списке целей, которые она считает "законными" для нанесения ударов. При этом РФ бьет по мирным украинским городам, гражданской инфраструктуре, жилым домам, торговым центрам, больницам, детским площадкам, музеям, роддомам.

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"За почти девять месяцев этого конфликта Россия нанесла удары по более чем 200 объектам, связанным с энергетической инфраструктурой Украины", - добавил он.

В этой связи представитель Госдепа подчеркнул: "Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину столько, сколько понадобится, вместе с нашими союзниками и партнерами, в то время как украинский народ защищает собственную страну от российской агрессии".

Он напомнил, что предыдущие пакеты помощи Украине, объявленные в последние недели, включали средства ПВО, в том числе передовые системы NASAMS, которые подтвердили свою эффективность.

В то же время, в ответ на вопрос, как относятся США к нанесению ударов по объектам на российской территории, представитель американского ведомства отметил, что пока никто не взял на себя ответственности за это. Однако, по его словам, оборонная помощь, предоставленная США, предназначена для защиты территориальной целостности и суверенитета нашей страны, а также для обороны территории, принадлежащей Украине в ее признанных границах.

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Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что администрация Джо Байдена завершает подготовку планов по отправке в Украину системы противоракетной обороны Patriot, о чем может быть объявлено уже на этой неделе. Сообщение вызвало реакцию РФ. Российское посольство в США заявило, что расценит передачу ракетных комплексов Украине как провокационный шаг, который "приведет к непредсказуемым последствиям". Москва также пригрозила уничтожением Patriot, назвав их "законной целью".