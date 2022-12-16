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Венгрия хочет ускорить движение Украины в ЕС и сохранить связи с Россией, - советник Орбана

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Венгрия хочет ускорить движение Украины в ЕС и сохранить связи с Россией, - советник Орбана
Советник премьера Венгрии заявил, что страны Евросоюза должны надавить на Еврокомиссию для принятия Украины в ЕС.

Будапешт выступает за ускоренную интеграцию Украины в Европейский Союз. При этом Венгрия хочет сохранить тесные связи с Российской Федерацией. "Венгерская позиция базируется на идее взаимосвязи. Поэтому мы не должны отделять себя друг от друга", - заявил главный советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, венгерское правительство считает, что Европейская комиссия должна поддержать скорейшее движение Киева в ЕС и вступление в блок Сербии.

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"Мы надеемся, что это (членство Украины в ЕС. – Ред.) произойдет как можно скорее. А страны-члены должны давить на Еврокомиссию, чтобы ускорить этот процесс", – подытожил политик.

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Топ комментарии

  • Erlich Bachman
    І рибку з'їсти і на путіна присісти як то кажуть.
    Ну-ну, в процесі може срака репнути від такого шпагату.
  • superdexter sidorov
    Перевод с мадьярского-И рыбку съесть, и нах..сесть.
  • Яр Холодний
    Видно сусіди мадярам пригрозили економічною блокадою - якщо продовжать "бикувать"
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