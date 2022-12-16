Кулеба о Patriot для Украины: Последний разговор Зеленского и Байдена был "патриотическим"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию о возможной передаче Украине ЗРК Patriot от США.

В интервью Obozrevatel глава МИД сказал, что "информация есть, но [право обнародовать ее] мы оставим Белому дому", передает Цензор.НЕТ.

По словам Кулебы, вопрос Patriot – один из самых сложных, с которым приходилось иметь дело дипломатической команде президента Украины.

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"Могу сейчас сказать только две вещи. Во-первых, последний разговор между президентами Владимиром Зеленским и Джо Байденом был действительно "патриотическим", а во-вторых, ничего невозможного нет. Все невозможное возможно, если тщательно, планово, по всем направлениям над этим работать. Но, безусловно, нужно всегда ждать официальных сообщений… В том, что рано или поздно это произойдет, я не сомневаюсь", — уточнил Кулеба.

Президенты Украины и США в последний раз говорили 11 декабря. Тогда Владимир Зеленский призвал американского коллегу усилить помощь по укреплению и расширению эффективности ПВО Украины.