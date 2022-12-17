За месяц до вторжения в Украину Путина предупреждали о катастрофических последствиях, - Financial Times

Доверенные лица президента России Владимира Путина за месяц до вторжения в Украину предупреждали о катастрофических последствиях для экономики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, тогда резиденцию Путина под Москвой посетили исполнительный директор "Сбербанка" Герман Греф и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Оба считаются технократами в команде российского президента, обычно выражающими свое мнение.

Греф выступил с 39-страничной презентацией, в которой предупреждал о катастрофических последствиях, если напряженность вокруг Украины, которая тогда уже достигла апогея, еще больше обострится. В частности они считали, что жесткие санкции вызовут панику на финансовых рынках и могут отбросить российскую экономику на десятилетия назад.

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Падение ВВП России за два года оценивалось в 30% в долларовом выражении, а инфляция могла заставить Центробанк поднять ставку до 35%, сократив реальные доходы на 20%. Также Путину говорили, что качество жизни россиян будет отставать даже от развивающихся стран, поскольку ограничения на импорт заставили бы страну буквально бороться за предметы первой необходимости – лекарства и продукты питания.

По словам источников FT, пока Греф рассказывал о возможных последствиях, Путин прервал его и спросил, что Россия должна сделать во избежание худших санкций. У него не было четкого решения и он не рискнул сказать, что президенту РФ грозит геополитическая катастрофа.

Также собеседники отмечают, что они покинули встречу, не узнав, что именно планировал Путин и учел ли он их предупреждение.

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"Они были достаточно храбры, чтобы попросить его о встрече. Но они не смогли доставить уведомление. Они не смогли дать единого ответа", - отметил один из источников.

Когда западные страны исключили Россию из глобальных финансовых рынков и цепочек поставок, технократы пришли на помощь Кремлю, применив навыки управления экономикой, чтобы разрядить кризис. При этом они добились того, что их собственные апокалиптические прогнозы не оправдались.

По словам бывших чиновников, вместо того, чтобы порвать с Путиным, технократы закрепили за собой роль его помощников, используя свой опыт и инструменты, чтобы смягчить удар западных санкций и сохранить единство российской экономики военного времени.

В результате российская экономика избежала самых драматичных прогнозов западных экономистов о влиянии санкций, при этом удар по ВВП в этом году, вероятно, составит около 3,5–5,5%.

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