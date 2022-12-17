Переговоры возможны, но не с нацистской Россией и после освобождения оккупированных территорий, - Зеленский

Переговоры с Россией возможны после освобождения оккупированных территорий Украины. Однако они должны быть основаны на уважении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для французского телеканала LCI.

Он отметил, что пока нет предмета для разговора, несмотря на призывы третьих сторон.

"Все, что нас интересует, это освобождение наших собственных земель, после чего нам придется говорить с Россией, готовой уважать своего собеседника и возвращать то, что нам принадлежит. Именно с такой Россией я готов вести переговоры, но не с той Россией, которая у нас на данный момент есть с нацистской Россией", - заявил Зеленский.

При этом он уверен, что президент РФ Владимир Путин не хочет мира.

"Я не уверен, что он готов делать выводы из той трагедии, которую он нанес Украине, миру, но, прежде всего, своему обществу, своей стране. Знаю, что некоторые предлагают сесть с ним за стол переговоров, но я не вижу о чем договариваться", - сказал Зеленский.

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