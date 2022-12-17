Перед вторжением в Украину Путин приказал Кадырову убить Зеленского, - WSJ

В начале войны в Украине президент России Владимир Путин приказал чеченскому лидеру Рамзану Кадырову занять правительственные помещения в Киеве и убить украинского президента Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников украинской разведки и службы безопасности.

За три недели до вторжения в Украину 24 февраля Путин вызвал его в Москву, чтобы выработать стратегию, по словам представителей украинской разведки. Он поручил чеченцу взять Киев и убить украинского президента.

В последующие дни Кадыров выглядел уверенным в себе. "Господин Зеленский, настал час, когда клоунское шоу подходит к концу", - написал он на своем канале Telegram 14 февраля, когда его войска проходили подготовку к операции в соседней Беларуси.

Убийство президента, почетная и желанная задача, было "своеобразным бонусом Кадырову", - сказал Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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