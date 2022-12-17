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Враг отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки, - Генштаб

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Враг отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки, - Генштаб
Противник осуществляет передислокацию отдельных подразделений и отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки в район населенного пункта Нижние Сирогозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Среди местных жителей военнослужащие распространяют информацию, что Каховка будет оставлена российскими войсками до конца этого года, поэтому, лояльным к оккупантам местным предлагают переезд во временно оккупированный украинский Крым", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Senator 0eaca536
    Вчера из Британии вернулись наши морские котики, типа морпехи...,туда же в Шотландию отправили новых наших хлопців...💪✊щирп дяка Борису Джонсонюку🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🔱❤️🖤🔱
  • Ryadovyi Dyvan
    Орки щось задумали. Надто нереально. Хоча, ЗСУ вміють робити чудеса. Може свинособаки розуміють що контрнаступ не витримають?
  • Bob Fayn
    по типу--будем брати Херсон а підуть у наступ на Харківщині.
    перших чмобіків кинули,як мясо, щоб дали час підготовити сили в білорусії.
    Залужний натякав про це,що 200тис.формують...знову наберуть мясо і кинуть в бій щоб стримувати ЗСУ і виснажити,ЗСУ,їх перемелять ,а от підготовлені, вже будуть йти за чмобіками, при наступі з Білорусії
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