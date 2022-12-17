Враг отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки, - Генштаб

Противник осуществляет передислокацию отдельных подразделений и отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки в район населенного пункта Нижние Сирогозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Среди местных жителей военнослужащие распространяют информацию, что Каховка будет оставлена российскими войсками до конца этого года, поэтому, лояльным к оккупантам местным предлагают переезд во временно оккупированный украинский Крым", - говорится в сообщении.

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