За прошедшие сутки поражены 5 районов сосредоточения врага, один пункт управления и склад боеприпасов, - Генштаб

В Луганской области оккупанты продолжают оказывать давление на местных предпринимателей и заставляют их перерегистрировать бизнес по законодательству Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Также, по данным Генштаба, подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава, один пункт управления и склад боеприпасов противника.

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