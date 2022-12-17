Под завалами многоэтажки в Кривом Роге нашли тело 1,5-летнего мальчика, - ОВА
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Число жертв попадания вражеской ракеты в многоэтажку в Кривом Роге увеличилось.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграм-канал.
"Тело погибшего ребенка поздно ночью обнаружили спасатели под завалами второго этажа", - говорится в сообщении.
Позже эту информацию подтвердил глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.
"Такое трудно постигать, о таком трудно писать… В Кривом Роге после полуночи спасатели достали из-под завалов разрушенного российской ракетой дома тело 1,5-летнего мальчика… Пятничный удар по городу унес четыре жизни. Россияне убили 64-летнюю женщину и молодую семью с маленьким сыном. Тринадцать человек ранены. Среди них четверо детей", - отметил глава региона.
Напомним, вчера во время массированной атаки на Украину российская ракета попала в жилой дом в Кривом Роге.