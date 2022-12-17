Водоснабжение вернули всем жителям Киева, половина горожан уже с теплом, со светом - 2/3 киевлян, - Кличко
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Водоснабжение вернули всем жителям столицы.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, половина киевлян – уже с теплом.
"И мы работаем, чтобы восстановить его всем жителям города. С энергоснабжением сейчас 2/3 киевлян. Но графики аварийных отключений используются. Ибо дефицит электроэнергии – значителен. И энергетики просят и дальше экономить", - говорится в сообщении.