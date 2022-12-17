Путин во время визита в Минск будет давить на Лукашенко и создавать условия для нового наступления на Украину, - ISW

Президент России Владимир Путин намерен оказывать давление на захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко с целью добиться уступок по интеграции двух стран во время визита в Минск, а также создать условия для нового наступления на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW)..

Президент России Владимир Путин будет оказывать давление на президента Беларуси Александра Лукашенко с целью добиться уступок по интеграции двух стран во время визита в Минск.

Кремль стремится использовать Союзное государство для установления российского контроля над Беларусью.

Также отмечается, что Лукашенко уже создает информационные условия, чтобы отклонить требования российской интеграции, как это делал десятилетиями.

Лукашенко подчеркнул, что "Беларусью руководит никто, кроме нас", и что Беларусь готова строить отношения с Россией, но их связи "всегда должны исходить из того, что мы суверенное и независимое государство".

Лукашенко до сих пор в значительной степени сопротивлялся усиленным требованиям России об интеграции и отказывался привлечь белорусские силы для участия в российском вторжении в Украину.

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Визит в Минск может указывать на то, что Путин пытается создать условия для возобновления наступления на Украину.

Сейчас ISW оценивает вторжение России в Украину из Беларуси как низкое, но возможное. Маловероятно, что белорусские силы вторгнутся в Украину без российской ударной группировки. Не очевидно, что Лукашенко отправит белорусские войска воевать в Украину даже вместе с российскими войсками.

Однако встреча Путина и Лукашенко, как минимум, будет способствовать проведению отдельной российской информационной операции, направленной на то, чтобы сломить волю Украины и готовность Запада поддерживать Украину. Эта встреча подкрепит российскую информационную операцию, направленную на то, чтобы убедить украинцев и жителей Запада в том, что Россия может атаковать Украину из Белоруссии. Длительные удары России по Киеву, постоянные переброски войск в Беларусь и продолжающаяся воинственная риторика являются частью этой информационной операции.

Кремль вряд ли сломает волю украинцев к борьбе. Москва, вероятно, пытается убедить Запад признать, что Украина вроде бы не может существенно изменить нынешнюю линию фронта и что война фактически зашла в тупик.

ISW считает, что такой вывод неточный и что Украина имеет хорошие шансы восстановить значительную критическую территорию в ближайшие месяцы.