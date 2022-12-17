Зима будет очень динамичным временем. Противовоздушная оборона – наш приоритет помощи Украине, - Пентагон

Повышение боеспособности Вооруженных сил Украины будет происходить в режиме высокой срочности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью заместителя помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер для "Голоса Америки".

США намерены увеличивать количество украинских военнослужащих, которых они учат ежемесячно.

По ее словам, сегодня на фронте "совершенно другая игра", если говорить о навыках украинских Вооруженных сил, по сравнению с тем, когда США впервые приступили к обучению украинских сил после того, как Россия ворвалась в Крым в 2014 году.

"Зима будет очень динамичным временем. Я считаю, что некоторые люди думают о зиме как времени отдыха и переоборудования, но мы не видим никаких признаков того, что украинцы остановятся, и мы, безусловно, ожидаем, что россияне также могут попытаться продвинуться", – отметила Купер.

Купер не подтвердила заявления официальных лиц США на этой неделе о том, что США готовятся отправить в Украину комплексы ПРО Patriot, которые могут помочь сбивать российские ракеты.

"Но я могу подтвердить, что противовоздушная оборона – наш приоритет, и мы рассматриваем ряд способов, которыми мы можем поддержать Украину и ее потребности в противовоздушной обороне. NASAMS была частью этого", – сказала она.

Купер также подтвердила, что США отправили Украине компоненты для ЗРК С-300 для поддержки возможностей противовоздушной обороны до того, как были развернуты комплексы NASAMS.

"Весной прошлого года мы отправляли украинцам запасные части, чтобы поддерживать их системы С-300 в рабочем состоянии. Однако системы NASAMS действительно обладают главной способностью, которую украинцы сразу же смогли невероятно эффективно использовать против российских ракетных угроз, а также против российских беспилотных летательных аппаратов", - подчеркнула Лора Купер.

Тактику российских войск в Украине Купер описала как "мясорубку, в которую бросают людей, несмотря на огромные потери".