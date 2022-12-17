Новости • Агрессия России против Украины

Жителям оккупированной Луганщины российские власти вместо компенсации за жилье предложили оформить ипотеку, - ОВА

2 41018
Жителям оккупированной Луганщины российские власти вместо компенсации за жилье предложили оформить ипотеку, - ОВА
Вместо компенсации за разрушенное жилье на территории так называемой ЛНР россияне предложили людям ипотеку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram канал Луганской ОВА.

"Власти так называемой "ЛНР" предложили тем, у кого разрушено жилье, оформить льготный ипотечный кредит на приобретение жилья в новостройке. То есть, строительство новых домов якобы планируют, но только под ипотеку – никакой компенсации. Только откуда населению брать деньги, если почти вся промышленность на этой территории либо уничтожена, либо демонтирована самими россиянами", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне вывозят металл и оборудование с предприятия "Азот" в Северодонецке, - ОВА

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Павел Селищев 9d7d881d
    Оформляють іпотеку, а після звільнення ЗСУ цих міст вйобують в рашку. і сидять там з іпотекою🤣.
  • Michael Krishtopa 1df41f20
    Витя - производная от системы, а не корень всех бед. Как и путин. Есть среда, в ней формируются люди, как её продукт. Если у нас 500 лет война с россией, то Янукович тут лишь лепёшка говна на колесе истории.
  • Олександр Иванов
    Ви не в повній мірі уявляєте собі цей процес. В скороченому варіанті: Іпотека, ПВК Вагнер для закриття іпотеки, довідка: житлом забезпечений, кладовище №, місце№ і це якщо пощастить, бо можуть і не знайти.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости