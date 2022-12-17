Жителям оккупированной Луганщины российские власти вместо компенсации за жилье предложили оформить ипотеку, - ОВА
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Вместо компенсации за разрушенное жилье на территории так называемой ЛНР россияне предложили людям ипотеку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram канал Луганской ОВА.
"Власти так называемой "ЛНР" предложили тем, у кого разрушено жилье, оформить льготный ипотечный кредит на приобретение жилья в новостройке. То есть, строительство новых домов якобы планируют, но только под ипотеку – никакой компенсации. Только откуда населению брать деньги, если почти вся промышленность на этой территории либо уничтожена, либо демонтирована самими россиянами", – говорится в сообщении.