Россияне вывозят металл и оборудование с предприятия "Азот" в Северодонецке, - ОВА

Россияне не придерживаются своих обещаний восстановить предприятия оккупированной Луганщины, а наоборот – грабят и разбирают на металл.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram канал Луганской ОВА.

"Летом россияне выпустили много пропагандистских сюжетов по поводу скорейшего запуска практически разрушенного химического гиганта - "Азот" в Северодонецке. Якобы набирали штат. Есть реальность – грузовики вывозят уцелевшее технологическое оборудование в сторону России. В частности, в Россошь, где есть аналогичное предприятие. Не стиралка - на этот раз похвастаться россиянам есть чем", - говорится в сообщении.

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