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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 97 690 человек (+420 в сутки), 2985 танков, 1947 артсистем, 5958 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Потери российских оккупантов по состоянию на утро 17 декабря составляют примерно 97 690 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.12 ориентировочно составляют:

личного состава - около/ about 97690 (+420) человек ликвидировано,

танков - 2985 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 5958 (+6) ед,

артиллерийских систем - 1947 (+1) ед,

РСЗО - 410 (+0) ед,

средства ПВО - 211 (+0) ед,

самолетов - 281 (+0) ед,

вертолетов - 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1648 (+0),

крылатые ракеты - 653 (+61),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4577 (+14) ед,

специальная техника -174(+2).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 97 690 человек (+420 в сутки), 2985 танков, 1947 артсистем, 5958 бронированных машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

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  • Petrov Viktor
    Давайте рабсеяне, есчё чуть-чуть, надо поднапрячься и сделать подарок своему *********** - 100 000 убитых zомбакоv за власть кровавой тоталитарной диктатуры.
  • Trevo Trow
    Сподіваюся, що після нашої перемоги москалі продовжать нищити себе вже самі, щоб не псувати нам звичну ранкову статистику і настрій.
  • Враг рода человеческого 666
    Скоро буде 3000 танчиків. ***** своїх рабів не рахує, а от із-за втрати танчиків у нього діарея
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