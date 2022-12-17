Бровары остались без водоснабжения и тепла, - мэр

В Броварах Киевской области обесточены объекты критической инфраструктуры, город остался без водоснабжения и тепла.

Об этом мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, из-за вчерашних обстрелов энергообъектов российскими террористами возникла проблема с подачей электроэнергии на наши водоочистные сооружения. Сейчас должны временно приостановить услугу централизованного водоснабжения по городу", - отметил он.

Также в Броварах обесточены котельные, потому в городе нет централизованного отопления.

Мэр напомнил, что питьевую воду можно набрать в бюветах по адресу ул. Грушевского, Олимпийская, бул. Независимости, парк "Приозерный".

Энергетики в Броварах уже работают над устранением повреждений.

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