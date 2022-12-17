Россияне, чтобы выявить украинскую ПВО, накануне запустили "Шахеды", - Воздушные силы

За день до ракетной атаки 16 декабря россияне применили атаку иранскими беспилотниками, чтобы выявить расположение нашей ПВО и скорректировать следующую атаку ракетами.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это, в частности, делается для того, чтобы узнать, где именно были сбиты "Шахеды", где именно достала их наша противовоздушная оборона. Потому что сбивают "Шахеды" ночью и, прежде всего, это делают зенитные ракетные комплексы. Понятно, что они определяют их месторасположение и делают потом коррективы для своих ракетных атак", - пояснил Игнат.

Российские захватчики при массированных атаках применяют все имеющееся вооружение. Так вышло и 16 декабря.

"Вчера были применены фактически все различные ракеты и различных типов наземного, воздушного и морского базирования. Кроме "Шахедов", они были запущены накануне", - подытожил представитель.

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