Харьков полностью подключен к водоснабжению, - горсовет

КП "Харьковводоканал" завершило работы по восстановлению водоснабжения во всех районах Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковского горсовета.

Как сообщил сегодня, 17 декабря, заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводного хозяйства – директор Комплекса "Харьковводоснабжения" КП "Харьковводоканал" Владлен Волков, все насосные станции предприятия после возобновления стабильной подачи электроэнергии работают в штатном режиме.

По его словам, водоснабжение абонентов происходит бесперебойно в полном объеме, но при отключении электроэнергии снова возможны ограничения и прекращение подачи воды.

"Вражеская агрессия не прекращается, и вчера снова были ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. Мы тщательно анализируем положение дел и оперативно предпринимаем все необходимые действия, чтобы ситуация с водоснабжением и водоотводом в городе ни при каких обстоятельствах не выходила из-под контроля. В завершение еще раз напомню харьковчанам о необходимости всегда иметь запас воды в случае возникновения экстренных ситуаций", - подчеркнул Волков.

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В свою очередь бригады аварийно-восстановительных работ продолжают ремонтные мероприятия на городских трубопроводах холодного водоснабжения. Вчера они устранили 13 повреждений на водоводах, а сегодня устраняют 16 аварийных ситуаций.