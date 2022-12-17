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Взаимосвязь между погодой и запуском ракет отсутствует, - Воздушные Силы

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Взаимосвязь между погодой и запуском ракет отсутствует, - Воздушные Силы
Россияне используют ясное небо для разведки. Однако туман не мешает выпускать ракеты.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

"Не следует искать взаимосвязь погоды и запуска ракет. Она оказывает влияние только на слежку за последствиями ударов. Вероятно, производить спутниковую съемку во время неблагоприятных погодных условий может быть проблематично. Вчера с этой целью в небо был поднят самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. У него есть мощные радиолокационные средства, сканирующие всю территорию Украины. В нескольких сотнях километров до границы Украины он может видеть практически все, что происходит в нашем небе", - отметил Игнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне, чтобы выявить украинскую ПВО, накануне запустили "Шахеды", - Воздушные силы

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  • Sophia-Maria Duglass
  • Sophia-Maria Duglass
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