На боевом дежурстве в Черном море Россия держит 9 кораблей
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На субботу, 17 декабря, в Черном море на боевом дежурстве находятся до девяти российских кораблей, из них ни одного носителя крылатых ракет "Калибр".
Об этом сообщают в ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
В Азовском море РФ продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до двух кораблей.
В Средиземном море находятся девять российских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.
Кроме того, по данным ВМС, за сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовскому морю – 20 кораблей, из них пять двигались из пролива Босфор;
- к Черному морю – 25 кораблей, из них пять продолжили движение в направлении пролива Босфор.