Оккупанты сами обстреливают захваченный Донецк, а затем обвиняют ВСУ, - представитель ГУР Юсов
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Украинская разведка подтверждает, что российская армия собирает обломки снарядов западных калибров, чтобы обвинять Украину в обстрелах временно оккупированного Донецка.
Об этом заявил в эфире телеканала FREEДОМ представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, передает Цензор.НЕТ.
Украинские силы обороны не ведут огонь и не выбирают себе как целые жилые кварталы, объекты гражданской инфраструктуры, заверил представитель ГУР.
"Есть информация о том, что подразделения русской армии получили указания собирать обломки боеприпасов иностранного, то есть не советского, западного образца. Речь идет о 155-м калибре, обо всех боеприпасах, которые могут показывать "причастность" Украины к обстрелам Донецка", - рассказал Юсов.
По его словам, эти остатки боеприпасов свозят сегодня целенаправленно в Донецк.
"И дальше мы видим постановочные фильмы и сюжеты", – констатировал он.