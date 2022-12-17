Новости • Агрессия России против Украины

Оккупанты сами обстреливают захваченный Донецк, а затем обвиняют ВСУ, - представитель ГУР Юсов

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Оккупанты сами обстреливают захваченный Донецк, а затем обвиняют ВСУ, - представитель ГУР Юсов
Украинская разведка подтверждает, что российская армия собирает обломки снарядов западных калибров, чтобы обвинять Украину в обстрелах временно оккупированного Донецка.

Об этом заявил в эфире телеканала FREEДОМ представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, передает Цензор.НЕТ.

Украинские силы обороны не ведут огонь и не выбирают себе как целые жилые кварталы, объекты гражданской инфраструктуры, заверил представитель ГУР.

"Есть информация о том, что подразделения русской армии получили указания собирать обломки боеприпасов иностранного, то есть не советского, западного образца. Речь идет о 155-м калибре, обо всех боеприпасах, которые могут показывать "причастность" Украины к обстрелам Донецка", - рассказал Юсов.

По его словам, эти остатки боеприпасов свозят сегодня целенаправленно в Донецк.

"И дальше мы видим постановочные фильмы и сюжеты", – констатировал он.

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Топ комментарии

  • Вадим Думи
    Даже если и мы как то уже похеру. Посеяли ветер, пожинают бурю. несли ***** про 8 лет дамбили бамбас. Так вот скоро будут реально дамбить, ибо чуство у мен что орки просто так не свалят.
  • Алекс Скела
  • Alex Alex 3b1a281f
    краще б рашисти обстрілювали вороніж, білгород, ростов та маскву.... а потім би в тому звинувачували НАТО....

    немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

    хороший кацап - дохлий кацап!
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